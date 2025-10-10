Бій українця за титул IBO International – дивіться ексклюзивно на Київстар ТБ

Дивіться титульний бій Віктора Постола ексклюзивно на Київстар ТБ

11 жовтня у столичному "Палаці спорту" відбудеться Благодійний міжнародний турнір від Spartabox Faniian Promotions, який обіцяє стати однією з головних спортивних подій осені. Ексклюзивну пряму трансляцію вечора боксу можна буде переглянути лише на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

У головному бою вечора, що розпочнеться о 19:10, зійдуться справжні майстри рингу: чемпіон світу WBC 2015-2016 років Віктор Постол (32–5, 12 КО) та іспанець Алехандро Моя (22–2, 12 КО). На кону – титул IBO International у першій напівсередній вазі, тож уболівальників чекає видовищне протистояння двох досвідчених спортсменів світового рівня.

Окрім головного бою, на глядачів чекає унікальна подія для українського спорту – перша в Україні офіційна боксерська дуель ветеранів бойових дій на кріслах колісних, що відбудеться в межах Української ліги боксу ветеранів. Це не лише спортивне видовище, а й важливий благодійний захід, покликаний підтримати тих, хто захищав Україну.

Також на глядачів чекатимуть інші рейтингові поєдинки професійних боксерів та провідних боксерів аматорів, серед яких: Ярослав Харциз, Олександр Івков, Станіслав Скороход, Дмитро Попов, Сергій Герасименко та інші.

Пряма трансляція вечора боксу буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті " Київстар ТБ Бокс ". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.