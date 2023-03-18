Бій Усик – Ф'юрі опинився під загрозою зриву: команда українця висунула британцю ультиматум

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі може не відбутися.

Про це повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас. За його словами, команда Усика наполягає на проведенні поєдинку 29 квітня.

Якщо ж Ф'юрі відмовиться виходити в ринг проти Олександра, то українець готовий зосередитися на поєдинку з обов'язковим претендентом за лінією WBA британцем Даніелем Дюбуа.

"Якщо цей поєдинок відбудеться, то тільки 29 квітня. Інакше його буде скасовано, і ми організуємо бій з обов'язковим претендентом. Дещо змінилося. Top Rank залучені в це трохи більше, але не набагато. Вони все ще ставляться до Усика як до попередніх суперників Ф'юрі – Дерека Чісори або Ділліана Вайта. Вони поводяться так, ніби це звичайний поєдинок Ф'юрі у Великій Британії, і все має бути за його правилами.

Зараз ми хочемо трохи почекати, оскільки збираємося найняти адвоката, який добре розбирається в британських законах. Ми – аутсайдери, але не можемо погоджуватися на усе, що вони нам закидають", – сказав Клімас в інтерв'ю SNAC.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок, на що українець потужно відповів.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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