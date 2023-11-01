Бій Усика та Ф'юрі перенесено: коли відбудеться довгоочікуваний поєдинок за "абсолюта" – ЗМІ

Через травму британця його об'єднавчий бій з українцем відклали на кілька місяців.

Поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі вирішили перенести.

Як повідомляє відомий журналіст Майк Коппінджер з посиланням на джерела ESPN, бій українця проти британця за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в лютому наступного року.

Очікувалося, що Усик і Ф'юрі зійдуться в ринзі 23 грудня цього року, однак нещодавній поєдинок "Циганського короля" проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну не минув для нього без наслідків. Повідомляється, що Ф'юрі отримав у цьому бою два розсічення.

Місце проведення битви за "абсолюта" не змінилося. У лютому 2024 року поєдинок Усик – Ф'юрі збираються організувати у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Саме тут Ф'юрі в ніч проти 29 жовтня здобув перемогу над Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні, але зумів піднятися та в підсумку здолав представника змішаних єдиноборств роздільним рішенням суддів.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі влаштували дуель поглядів у ринзі після поєдинку "Циганського короля" проти Нганну.

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