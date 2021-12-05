Бій Усика та Ф'юрі за абсолютне чемпіонство: промоутер назвав дату та місце потенційного поєдинку

Бій Усика та Ф'юрі за абсолютне чемпіонство: промоутер назвав дату та місце потенційного поєдинку

Для організації цієї дуелі потрібно, аби Джошуа відмовився від реваншу з українцем.

Співпромоутер володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі Боб Арум розповів, що зараз працює над тим, щоб влаштувати своєму клієнту об'єднавчий поєдинок з чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком.

За словами Арума, бій між Усиком і Ф'юрі може відбутися в березні 2021 року в Саудівській Аравії. Все, що для цього потрібно, переконати Ентоні Джошуа зачекати з реваншем проти українського чемпіона.

"Ми намагаємося домовитися, щоб Джошуа відійшов убік, щоб Тайсон міг битися з Усиком за всі чотири пояси. Ми говоримо про проведення бою у Саудівській Аравії, яка хоче організувати його у березні. Сподіваюся, все складеться", - розповів Арум в інтерв'ю YouTube-каналу The Rich Eisen Show.

Якщо ж Джошуа відмовиться йти на поступки та захоче провести негайний реванш з Усиком, то Ф'юрі, швидше за все, зустрінеться в Манчестері зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

"Ми проведемо цей бій, як свого роду повернення Тайсона додому", - сказав Арум.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк озвучив умову, яка може спонукати Джошуа відступити від свого реваншу з українцем.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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