Деонтей Вайлдер / © Associated Press

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Бій між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером і чинним чемпіоном Zuffa у крузервейті Джеєм Опетаєю зірвався.

Це підтвердив сам австралійський боксер, опублікувавши допис в Instagram.

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Водночас Опетая не розкрив причину, чому вирішив знятися з поєдинку проти американця.

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"Прошу вибачення у всіх, а особливо у Деонтея Вайлдера та його команди, за те, що змушений знятися з бою. Як боєць бійцю — я розумію, що це таке, і це справді прикро... Я завжди пишався тим, що готовий битися з ким завгодно і де завгодно.

Тож чути, ніби я відмовився від бою лише через те, що якісь "диванні воїни" кажуть, ніби в суперника потужний правий удар — це, чорт забирай, зовсім не відповідає дійсності. Але, хай там як... Маємо те, що маємо.

Мета не змінилася — вона залишається такою ж, як я й казав завжди: стати абсолютним чемпіоном. Усі казали, що в мене нічого не вийде, коли я підписав контракт із Zuffa Boxing. Обставини постійно були проти нас, у мене неодноразово відбирали титули... Але ви ще побачите. Я йду, щоб зіпсувати їм свято", — написав Опетая, додавши до публікації свою світлину з Вайлдером, а також фото Олександра Усика та Девіда Бенавідеса.

Бій між Вайлдером та Опетаєю мав відбутися 11 грудня на арені "Principality Stadium" в Кардіффі (Уельс) в андеркарді довгоочікуваного поєдинку британських надважковаговиків Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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Команда Джея заявила, що він знявся з бою проти "Бронзового бомбардувальника" через травму, однак журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомляв, що це сталося через фінансові питання.

Хто замінить Опетаю в поєдинку з Вайлдером, наразі невідомо. Деонтею шукають нового суперника. Готовність битися з "Бронзовим бомбардувальником" уже виявив британець Дерек Чісора, тоді як американець Джаррелл Міллер заявив, що з ним контактували щодо можливого бою зі співвітчизником.

Раніше чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Бенавідес висловив бажання у травні 2027 року провести бій з Опетаєю, який і сам викликав його на поєдинок. Після цього американець у вересні налаштований зійтися в ринзі з Усиком, який підтвердив наміри повернутися до крузервейту.

"Ні. Нехай Усик займається своїми справами. Казали, що він битиметься за титул IBF. Але перш ніж дійти до Усика... Знаєте, я людина слова. Я хочу провести бій із Джеєм Опетаєю. Опетая — чудовий боєць, він сам викликав мене на поєдинок. І, як я вже казав вам, хлопці, я ні від кого не тікаю.

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Я дав йому своє слово, що ми зустрінемося в ринзі на Сінко де Майо. Я хочу битися з ним саме в цей день, а тим часом нехай Усик здобуде титул IBF. А вже після того, як я переможу Опетаю, ми зможемо організувати бій у вересні", — сказав Бенавідес.

Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC. Пояс IBF наразі вакантний.

Зазначимо, що Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести наступний бій проти Вайлдера. Однак переговори щодо поєдинку між українцем та американцем зірвалися через фінансові вимоги сторін, які так і не змогли домовитися.

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