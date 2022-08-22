Бій за "абсолюта" ближче, ніж очікувалося: ЗМІ назвали дату та місце проведення бою між Усиком та Ф'юрі

Стали відомі ймовірні дати та місце проведення об'єднавчого поєдинку в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі може відбутися наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що поєдинок за "абсолюта" може відбутися напередодні фіналу Чемпіонату світу з футболу - 17 грудня. Місцем проведення цього бою ЗМІ називають Саудівську Аравію. Сторони вже розпочали обговорення чемпіонського бою в надважкій вазі. Очікується, що новий мегабій у Саудівській Аравії матиме ще більший призовий фонд, ніж поєдинок між Усиком та Джошуа 20 серпня, коли кожен із боксерів заробив приблизно по 40 млн доларів. Загальний гонорарний фонд складає 125 мільйонів фунтів.

Принц Мохаммед Абдулазіз, міністр спорту Саудівської Аравії, підтвердив: Ми дуже зацікавлені у битві за абсолютний титул у суперважкій вазі. Ми збираємося провести цей бій у місті Ер-Ріяд.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри;

свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри; Фінал ЧС-2022 з футболу 18 грудня.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

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