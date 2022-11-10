Бій за "абсолюта" під загрозою: на титул суперника Усика призначили обов'язкових претендентів

WBC санкціонувала поєдинок між американськими боксерами Енді Руїсом та Деонтеєм Вайлдером.

Про це пише Boxing News 24.

Переможець бою між Руїсом та Вайлдером стане наступним обов’язковим претендентом на титул WBC у хевівейті, яким володіє Тайсон Ф’юрі.

Ця новина може засмутити володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика, який чекає поєдинку за асболютного чемпіона хевівейту, адже через зустріч Ф'юрі з претендентом по лінії WBC мегабій можуть відкласти.

Раніше Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року.

У своєму останньому бою Руїс переміг Луїса Ортіса одноголосним рішенням суддів. При цьому Енді тричі відправив суперника в нокдаун. Після поєдинку Руїс викликав на очний бій Деонтея Вайлдера.

Руїс переміг Луїса Ортіса одноголосним рішенням суддів. При цьому Енді тричі відправив суперника в нокдаун. Після поєдинку Руїс викликав на очний бій Деонтея Вайлдера. Вайлдер у жовтні переміг фінського боксера Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді. Після бою Деонтей кинув виклик Усику.