Бій за "абсолюта", повернення до крузервейту чи пенсія: Усик озвучив плани після перемоги над Ф'юрі

Український чемпіон запевнив, що ще не збирається завершувати кар'єру.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги в реванші над Тайсоном Ф'юрі розповів про свої подальші плани.

37-річний український боксер повідомив, що просто зараз хоче відпочити та побачити свою найменшу донечку.

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– Який твій наступний крок? Хтось говорив про пенсію, ти говорив про крузервейт. Що ти далі будеш робити?

– Послухайте. Мій наступний крок – я хочу відпочити, тому що сьогодні моя дружина надіслала мені відео, де моя молодша донька Марія каже: "Таті, таті" (звертаючись до Усика – прим.). 10,5 місяців (доньці – прим.).

Я бачив свою молодшу доньку 2 місяці. Максимум 2 місяці, можливо, навіть півтора, – сказав Усик.

На запитання про можливий бій з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу чи третій поєдинок з Ф'юрі українець не дав чіткої відповіді.

"Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, вимкнути телефон. Зачинитися у своєму домі, сісти ось так і дивитися на небо, як росте дерево. Наразі я хочу відпочити і не думати про бокс, Дюбуа, Ф'юрі. Просто відпочити. Просто пограти зі своми дітьми", – зізнався Усик.

Водночас Олександр заявив, що поки що не збирається завершувати кар'єру, адже ще не втратив бажання тренуватися та виходити в ринг.

"Так, я ще маю жагу боксувати й ще тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких", – сказав Усик.

Відео пресконференції Усика після бою-реваншу з Ф'юрі

У ніч проти 22 грудня Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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Тепер у послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Ф'юрі в першому поєдинку, який відбувся у ніч проти 19 травня 2024 року, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

Однак потім Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Тепер поясом IBF володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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