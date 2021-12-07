Бій за престиж: "Шахтар" назвав стартовий склад на останній єврокубковий матч сезону

"Гірники" прощаються з єврокубками поєдинком проти команди Юрія Вернидуба.
Донецький "Шахтар" і тираспольський "Шериф" оголосили стартові склади на матч заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22, який відбудеться сьогодні, 7 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві.
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"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо
Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Майкон, Мораєс, Тете, Мудрик, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Сікан, Коноплянка
"Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане
Запасні: Челяднік, Пащенко, Раделіч, Білоусов, Кастаньєда, Джульєн, Кожокар, Ніколов, Кожокару
Матч "Шахтар" - "Шериф" розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
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- Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішує, адже вони точно залишаться на останній, четвертій, позиції квартету та, як наслідок, без єврокубкової весни. Наразі в активі донеччан лише одне набране очко. Матч проти "Шерифа" - остання можливість здобути першу перемогу в групі;
- "Шериф" має у своєму активі шість балів та вже точно завершить групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи;
- У Тирасполі "Шериф" сенсаційно розібрався з "Шахтарем" (2:0);
- У паралельному протистоянні групи мадридський "Реал" прийматиме міланський "Інтер". Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.