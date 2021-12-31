Бійця ММА депортували з Росії, на батьківщині йому загрожує до 15 років ув'язнення

Бійця ММА депортували з Росії, на батьківщині йому загрожує до 15 років ув'язнення

Спортсмен звинувачується в розпалюванні національної та релігійної ворожнечі.

Бійця змішаних єдиноборств Чоршанбе Чоршанбієва депортували з Росії до Таджикінстану та затримала місцева поліція відразу після прильоту в Душанбе.

Про це повідомляє Sputnik Таджикистан.

Спортсмена звинувачують за двома статтями КК Таджикистану – порушення національної, расової, місцевої чи релігійної ворожнечі, а також публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

За обтяжливих обставин спортсмену може загрожувати до 15 років ув'язнення.

Чоршанбієв був затриманий у Москві за швидку їзду без прав. Боєць записав відео, на якому видно, що він перевищує швидкість, та розмістив ролик у соцмережах. Пізніше з'ясувалося, що Чоршанбієв не має прав російського зразка. Його було депортовано з Росії за рішенням Останкінського суду Москви, який визнав його винним у порушенні міграційного законодавства.

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