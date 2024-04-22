Бійка та три вилучення: "Інтер" здолав "Мілан" і достроково став чемпіоном Італії (відео)

"Інтер" обіграв "Мілан" у центральному матчі 33-го туру італійської Серії А. Міланське дербі закінчилося з рахунком 1:2 на користь "нерадзуррі".

Підопічні Сімоне Індзагі вийшли вперед на 18-й хвилині зустрічі. Франческо Ачербі відзначився після передачі Бенжамена Павара.

На початку другого тайму "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу. На 49-й хвилині Маркус Тюрам з лінії штрафного ударом низом поцілив у ближній кут.

Під завісу поєдинку "россонері" відквитали один м'яч. На 80-й хвилині Фікайо Томорі вдало зіграв на добиванні та повернув інтригу в це протистояння. Проте уникнути поразки підопічним Стефано Піолі не вдалося.

Зазначимо, що в компенсований час на полі спалахнула масова бійка за участю гравців обох команд. У підсумку арбітр показав по прямій червоній картці захиснику "Мілана" Тео Ернандесу та оборонцю "Інтера" Дензелу Дюмфрісу.

Перед фінальним свистком "россонері" взагалі залишилися удев'ятьох – Давіде Калабрія відмахнувся від Федеріко Дімарко, за що також отримав пряму червону картку.

Огляд матчу "Мілан" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Інтер" (86 очок) збільшив відрив від "Мілана" до 17 балів і за п'ять турів до кінця чемпіонату завоював 20-те в клубній історії "скудетто". Своєю чергою, "россонері" залишилилися на другій позиції та на 5 пунктів випереджають "Ювентус", який перебуває на третій сходинці.

У наступному турі "Інтер" вже у статусі новоспеченого чемпіона Італії 27 квітня прийме "Торіно". Того ж дня "Мілан" на виїзді зіграє з "Ювентусом".

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