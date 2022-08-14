Бійка тренерів та Кейн-рятівник: "Челсі" не втримав перемогу у емоційному лондонському дербі

"Тоттенгем" на виїзді вирвав нічию у лондонському дербі з "Челсі" - 2:2 .

Рахунок матчу на 19-й хвилині відкрив літній новачок "синіх" - Каліду Кулібалі, який вдало замкнув подачу Марка Кукурельї з кутового.

На початку другого тайму гостям вдалося відігратися - відзначився П’єр-Еміль Хейб’єрг.

Цей гол викликав бурхливу реакцію Томаса Тухеля, адже, на його думку, він був забитий з порушенням правил

Перед голом Родріго Бентанкур збив Кая Хаверца, не зігравши по м'ячу. Також був натяк на офсайд у Рішарлісона під час удару. Арбітр взяття воріт зарахував попри суперечки. Ці події викликали бурхливу реакцію Томаса Тухеля. Керманич "Челсі" ледь не побився зі своїм візаві Антоніо Конте, намагаючись довести свою правоту. Арбірт вручив обом по "гірчичнику".

На 77-й хвилині Ріс Джеймс знову вивів "Челсі" вперед. Однак у компенсований час Гаррі Кейн врятував свою команду. Англійський форвард замкнув подачу з кутового від Івана Перишича та приніс нічию своїй команді – 2:2.

Вже після фінального свистка між Конте та Тухелем знову спалахнула бійка, після чого, обидва наставники були вилучені і пропустять наступний матч своїх команд.

У наступному турі команда Томаса Тухеля 21 серпня на виїзді зіграє проти "Лідса". "Шпори" днем ​​раніше приймуть "Вулвергемптон";

В турнірній таблиці "Челсі" та "Тоттенгем" ділять 3-8 місця з командами, що набрали по 4 очки.

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