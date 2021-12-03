Бійка, три вилучення та вісім голів: у Серії А розіграли один із найвидовищніших поєдинків сезону

Бійка, три вилучення та вісім голів: у Серії А розіграли один із найвидовищніших поєдинків сезону

Також господарям вдався неймовірний камбек.

Справжній трилер відбувся в Римі на "Стадіо Олімпіко" в рамках 15-го туру Серії А між "Лаціо" та "Удінезе".

Команди не стали відкладати справи "на потім" і, як наслідок, уболівальники побачили перший забитий м'яч вже на 17 хвилині - його автором став форвард "Удінезе" Бето. За 15 хвилин після цього взяття воріт гості подвоїли перевагу на табло, знову відзначився Бето.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Утім, не встигли футболісти "Удінезе" зрадіти, як за дві хвилини нападник "орлів" Чіро Іммобіле скоротив відставання команди до мінімуму.

Associated Press

На 44 хвилині "Удінезе" вдалося повернутися перевагу до двох м'ячів - Науель Лусеро після передачі від Жерара Делофеу пробив голкіпера господарів, зробивши рахунок на табло 1:3. Саме з цим результатом команди й вирушили на перерву.

Не встигла розпочатися друга половина зустрічі, як карнавал результативних дій у цій грі продовжився - Педро на 51 хвилині точним ударом знову змусив повірити фанатів "Лаціо" у позитивний результат цього матчу. Справжню радість уболівальники "Лаціо" відчули вже за п'ять хвилин, коли їхній півзахисник Сергій Міленкович-Савич відновив паритет.

Після такого шаленого камбеку, здавалося, що гравці "Лаціо" зможуть дотиснути опонента, але вже на 57 хвилині вони залишилися вдесятьох - Патрік Габаррон побачив перед собою другу жовту картку та, як наслідок, вимушений був покинути поле. І це був ще далеко не вечір, адже на 69 хвилині Лусеро вирівняв склади, коли головний арбітр за два попередження вилучив і його.

Ключовий, здавалося б, епізод у цій зустрічі трапився на 79 хвилині - захисник "орлів" Франческо Ачербі точним ударом з меж штрафного точно пробив повз воротаря "Удінезе".

Associated Press

Associated Press

І ось, "Лаціо" начебто дуже близький до неймовірної перемоги, але всі мрії щодо трьох балів були розвіяні на дев'ятій компенсованій до основного часу хвилині - півзахисник "Удінезе" Толгай Арслан забив восьмий м'яч у цій грі, вирвавши таким чином для своєї команди один пункт. Підсумком цього матчу став божевільний рахунок 4:4.

Завершальні хвилини протистояння, окрім забитого голу, ознаменувалися ще й вилученням футболіста гостей Уолеса Соузи та бійкою.

Associated Press