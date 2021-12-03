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Бійка, три вилучення та вісім голів: у Серії А розіграли один із найвидовищніших поєдинків сезону

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Бійка, три вилучення та вісім голів: у Серії А розіграли один із найвидовищніших поєдинків сезону

Associated Press

Також господарям вдався неймовірний камбек.

Справжній трилер відбувся в Римі на "Стадіо Олімпіко" в рамках 15-го туру Серії А між "Лаціо" та "Удінезе".

Команди не стали відкладати справи "на потім" і, як наслідок, уболівальники побачили перший забитий м'яч вже на 17 хвилині - його автором став форвард "Удінезе" Бето. За 15 хвилин після цього взяття воріт гості подвоїли перевагу на табло, знову відзначився Бето.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Утім, не встигли футболісти "Удінезе" зрадіти, як за дві хвилини нападник "орлів" Чіро Іммобіле скоротив відставання команди до мінімуму.

© Associated Press
Associated Press

На 44 хвилині "Удінезе" вдалося повернутися перевагу до двох м'ячів - Науель Лусеро після передачі від Жерара Делофеу пробив голкіпера господарів, зробивши рахунок на табло 1:3. Саме з цим результатом команди й вирушили на перерву.

Не встигла розпочатися друга половина зустрічі, як карнавал результативних дій у цій грі продовжився - Педро на 51 хвилині точним ударом знову змусив повірити фанатів "Лаціо" у позитивний результат цього матчу. Справжню радість уболівальники "Лаціо" відчули вже за п'ять хвилин, коли їхній півзахисник Сергій Міленкович-Савич відновив паритет.

Після такого шаленого камбеку, здавалося, що гравці "Лаціо" зможуть дотиснути опонента, але вже на 57 хвилині вони залишилися вдесятьох - Патрік Габаррон побачив перед собою другу жовту картку та, як наслідок, вимушений був покинути поле. І це був ще далеко не вечір, адже на 69 хвилині Лусеро вирівняв склади, коли головний арбітр за два попередження вилучив і його.

Ключовий, здавалося б, епізод у цій зустрічі трапився на 79 хвилині - захисник "орлів" Франческо Ачербі точним ударом з меж штрафного точно пробив повз воротаря "Удінезе".

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

І ось, "Лаціо" начебто дуже близький до неймовірної перемоги, але всі мрії щодо трьох балів були розвіяні на дев'ятій компенсованій до основного часу хвилині - півзахисник "Удінезе" Толгай Арслан забив восьмий м'яч у цій грі, вирвавши таким чином для своєї команди один пункт. Підсумком цього матчу став божевільний рахунок 4:4.

Завершальні хвилини протистояння, окрім забитого голу, ознаменувалися ще й вилученням футболіста гостей Уолеса Соузи та бійкою.

© Associated Press
Associated Press
  • Після цієї фантастчиної нічиєї "Лаціо" набрав 22 очки та розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці;
  • "Удінезе", своєю чергою, набрав 16 очок та йде 14-м.
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