Бійка у Верховній Раді: депутат-борець Беленюк "визначив переможця" сутички між Ківою та Тищенком

Експертний аналіз від чемпіона з греко-римської боротьби

Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк відреагував на бійку між нардепами Миколою Тищенком та Іллею Ківою, яка сталася 17 червня на засіданні Верховної Ради.

"Сьогодні в Раді день греко-римської боротьби. У сутичці Тищенко - Ківа перемогу здобув Микола Тищенко, виконавши витіснення суперника за допомогою захоплення "рука знизу", що оцінюється в 1 бал.

Мої вітання переможцю", - написав Беленюк у себе в Facebook.

Сегодня в Раде день Греко-Римской борьбы В схватке Тищенко - Кива, победу одержал Николай Тищенко, выполнив вытеснение соперника с помощью захвата «рука снизу», что оценивается в 1 балл! Мои поздравления победителю Опубліковано Zhan Beleniuk Четвер, 17 червня 2021 р.

Раніше скандальний інцидент прокоментував володар титулу найсильнішої людини світу Василь Вірастюк, який уже третій день перебуває в складі фракції “Слуга народу”.

У Раді нардепи влаштували бійку

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