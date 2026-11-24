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Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО провели благодійний турнір із бойового самбо
Кожен поєдинок присвятили окремій бойовій операції підрозділу, у програмі титульні та рейтингові поєдинки за правилами бойового самбо і змішаних єдиноборств (MMA).
Турнір відкрили керівник Офісу Президента України Кирило Буданов та командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО.
За словами Буданова, участь у благодійному спортивному заході чинних військовослужбовців має особливе значення.
«Це бойові хлопці, які воюють, виконують складні завдання і щодня ризикують власним життям. Але навіть попри це вони знаходять час і можливість долучатися до благодійних ініціатив», — зазначив Буданов.
Захід мав благодійну мету — об’єднати спортсменів, уболівальників і партнерів задля підтримки військових, які щодня роблять все можливе і неможливе для головної мети — миру для України. Усі кошти, зібрані під час поєдинків, спрямують на потреби «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.