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Турнір відкрили керівник Офісу Президента України Кирило Буданов та командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО.

За словами Буданова, участь у благодійному спортивному заході чинних військовослужбовців має особливе значення.

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«Це бойові хлопці, які воюють, виконують складні завдання і щодня ризикують власним життям. Але навіть попри це вони знаходять час і можливість долучатися до благодійних ініціатив», — зазначив Буданов.

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Захід мав благодійну мету — об’єднати спортсменів, уболівальників і партнерів задля підтримки військових, які щодня роблять все можливе і неможливе для головної мети — миру для України. Усі кошти, зібрані під час поєдинків, спрямують на потреби «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

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