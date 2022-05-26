"Бл**ь, дайте м'яч, йо*аний в рот": російський воротар грубо штовхнув болбоя під час матчу (відео)

"Бл**ь, дайте м'яч, йо*аний в рот": російський воротар грубо штовхнув болбоя під час матчу (відео)

Голкіпер "Хімкі" Ілля Лантратов здійснив кричущий вчинок у грі за право залишитися в РПЛ проти "СКА-Хабаровськ".

Так, на 72-й хвилині за рахунку 1:0 на користь клубу з Хабаровська Лантратов, поспішаючи ввести м'яч в ігру, грубо штовхнув болбоя, який тримав ігрове знаряддя в руках.

"Бл**ь, дайте м'яч, йо*аний в рот", – звернувся гравець до болбоя.

Від поштовху болбой впав і довго лежав на землі. Як наслідок, до нього підбігли гравці "СКА-Хабаровська", що розминаються.

Цей інцидент потрапив на відео.

За хвилину ситуація знову повторилася. На місці опинився резервний суддя, який не дозволив конфлікту спалахнути. Поведінку Лантратова залишили поза увагою.

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