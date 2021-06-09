Майстер-клас від тренера: Шевченко навчав Марлоса, як зав'язувати краватку

Кумедне відео майстер-класу головного тренера розвеселило Мережу.

Гравець національної збірної Марлос напередодні відльоту до Бухаресту на Євро-2020 потрапив у конфуз — українець бразильського походження спочатку запізнився на фотосесію, а потім одягнув піджак та на емоціях сказав: "Бл**ь, спекотно дуже".

Також Марлос розгубився і не зміг самостійно зав’язати краватку. Проте Андрій Шевченко прийшов на допомогу своєму підопічному.

Майстер-клас від тренера: Шевченко навчав Марлоса, як зав'язувати краватку

Кумедне відео майстер-класу головного тренера розвеселило Мережу:

"Це було так по-батьківськи, коли Шевченко допоміг зав'язати краватку Марлосу",

"Спекотно йому — Марлос, ну ти ж з Бразилії",

"Шева — молодець! Щирий, відкритий, добрий. Хоч міг, як Блохін — показувати свої голи і казати, що він все, а вони — ніхто",

Нагадаємо, що Україна свої виступи на Євро-2020 розпочинає 13 червня. Наша команда зіграє проти Нідерландів.

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