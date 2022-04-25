Благодійний матч "Шахтаря" на підтримку України заборонили транслювати: названа причина

Федерація футболу Туреччини не дала дозволу на показ благодійного поєдинку між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Антальяспором".

Турецька федерація відмовилася надати можливість транслювати матч "Антальяспор" - "Шахтар", оскільки час проведення зустрічі збігається з часом проведення сьогоднішніх матчів турецької Суперліги.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Поєдинок відбудеться у понеділок, 25 квітня, на стадіоні суперника "Анталья Арена". Початок гри - о 20:30 за київським часом.

"Усі кошти від реалізації квитків та реклами буде передано українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни", - йдеться в повідомленні донецького клубу.

Поєдинок проти "Антальяспора" стане для "гірників" уже четвертим в рамках благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

У попередніх матчах донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу" (0:1), обіграла польську "Лехію" (3:2) завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя та програла турецькому "Фенербахче" (0:1), провівши зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя.

Раніше ТСН Проспорт писав, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав Росію та Путіна своїми ворогами.

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