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Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн Реклама

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Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн

Новина підготовлена та розміщена на правах реклами.

Українська iGaming-компанія Favbet стала генеральним партнером благодійного вечора боксу бійцівського клубу SpartaBox, на якому зібрали 5 млн грн на відновлення спортивної школи у Миколаєві та підтримку українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зібрати необхідну суму вдалося завдяки благодійному аукціону, на якому розіграли кілька цінних лотів: боксерські рукавички з підписом Президента України, портрет екс-головнокомандувача з автографом, рукавичка з білого золота та з діамантами, а також можливість нагородити поясом WBF переможця головного бою.

Частину виручених коштів також направлять на підтримку підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махна та Ударної роти БпАК "Бойові Хрущі".

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Знаковий подарунок українським вболівальникам зробив і Арам Фаніян, який у головному двобої вечора нокаутував мексиканця Франциско Меркадо та став чемпіоном світу за версією WBF. Це вже 23-тя перемога українського боксера на професійному ринзі.

"Спорт має велику силу об’єднувати людей навколо спільних захоплень та цілей. І те, що цей вечір боксу навіть перевиконав свою благодійну мету, - найкраще тому підтвердження. Favbet і надалі підтримуватиме спортивні події, які сприяють відновленню України та допомагають нашим військовим. Дякую організаторам за професіоналізм, а спортсменам - за технічні та видовищні бої", - коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у Favbet.

Група компаній Favbet продовжує співпрацю зі SpartaBox й за межами великого рингу. Зараз за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation у бійцівському клубі працюють безплатні секції з боротьби та боксу для дітей і підлітків із сімей військовослужбовців та ВПО.

Спортивні секції - частина ініціативи "Сильніші разом" великого проєкту фонду під назвою "Клуб Супергероїв", що розкриває суперздібності українських дітей через освіту та спорт.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.

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