"Бленуце – чорт": фанати "Динамо" закидали лавку запасних команди ватою

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

Ультрас київського "Динамо" закидали лавку запасних команди ватою після стартового свистка матчу 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Оболоні".

Акція фанатів "біло-синіх" була спрямована проти новачка команди Владіслава Бленуце, який вляпався у скандал через проросійський контент у себе в соцмережах.

Також на трибунах "Оболонь Арени" вболівальники вивісили банер з написом "Бленуце – чорт".

Зазначимо, що румунський форвард дебютував за "Динамо" в цьому поєдинку, на 78-й хвилині вийшовши на заміну замість Андрія Ярмоленка. Уболівальники зустріли Бленуце гучним свистом.

Сам матч закінчився внічию 2:2. Для "Динамо" це перша втрата очок у новому сезоні УПЛ.

Нагадаємо, у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".

Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Раніше "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Водночас сам гравець записав відеозвернення до українців українською мовою.

Також Бленуцe дав інтерв'ю пресслужбі "Динамо", в якому запевнив, що усвідомив свою помилку та не підтримує російських окупантів.