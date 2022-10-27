Блискавичний гол Піхальонка допоміг "Дніпру-1" пробитися до плейоф Ліги конференцій (відео)

У четвер, 27 жовтня, "Дніпро-1" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграв проти кіпрського "Аполлона".

"Дніпро-1" переміг кіпрський "Аполлон" у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол матчу забив на 39-й хвилині Олександр Піхальнок. Він отримав пас, знайшов трохи вільного простору та з далекої відстані завдав блискавичного удару, спрямувавши м'яч повз голкіпера в лівий нижній кут воріт.

До кінця поєдинку суперники безрезультатно намагалися зрівняти рахунок. Наприкінці матчу "Аполлон" залишився у меншості – Бассель Жраді ззаду вдарив ліктем в голову Руслана Бабенка.

Завдяки цій перемозі "Дніпро-1" пробився до плейоф ЛК. Команда Кучера вперше в історії зіграє на стадії плейоф у єврокубковому турнірі.

У іншому матчі групи E нідерландський АЗ на виїзді здолав ліхтенштейнський "Вадуц" (1:2).

Після 5-го туру "Дніпро-1" перебуває на другому місці турнірної таблиці з 10 очками. Лідирує у групі АЗ, маючи у активі 12 балів. "Аполон" – третій (4). "Вадуц" лишився на дні (2).

Матчі 6-го туру відбудуться 3 листопада: "Аполлон" – "Вадуц", АЗ – "Дніпро-1".

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