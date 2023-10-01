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Блискавичний тріумф: Гвоздик яскраво нокаутував суперника у другому раунді (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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469
Час на прочитання
2 хв
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Блискавичний тріумф: Гвоздик яскраво нокаутував суперника у другому раунді (відео)

Олександр Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Олександр виграв третій поєдинок поспіль після поновлення кар'єри.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик переміг бразильця Ісаака Родрігеса у бою, який відбувся в ніч проти 1 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Українець і бразилець зійшлися в андеркарді вечора боксу, головною подією якого став поєдинок Сауль Альварес – Джермелл Чарло. Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді.

Від самого початку бою Олександр захопив ініціативу і вже у другій трихвилинці провів чудову комбінацію, після якої його суперник опинився на канвасі. Бразилець зумів підвестися до кінця відліку рефері, але той вирішив зупинити поєдинок.

Відео нокауту

Для Гвоздика це був третій поєдинок після повернення у бокс. У червні 2020 року Олександр оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У першому бою після поновлення боксерської кар'єри Олександр у лютому цього року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо, а в травні у шостому раунді видовищно нокаутував латвійця Річардса Болотнікса.

Тепер у послужному списку Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) і одна поразка. У жовтні 2019 року він програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

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Дата публікації
Перегляди
469
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