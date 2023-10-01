Блискавичний тріумф: Гвоздик яскраво нокаутував суперника у другому раунді (відео)

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик переміг бразильця Ісаака Родрігеса у бою, який відбувся в ніч проти 1 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Українець і бразилець зійшлися в андеркарді вечора боксу, головною подією якого став поєдинок Сауль Альварес – Джермелл Чарло. Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді.

Від самого початку бою Олександр захопив ініціативу і вже у другій трихвилинці провів чудову комбінацію, після якої його суперник опинився на канвасі. Бразилець зумів підвестися до кінця відліку рефері, але той вирішив зупинити поєдинок.

Відео нокауту

WHAT A START



Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Для Гвоздика це був третій поєдинок після повернення у бокс. У червні 2020 року Олександр оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У першому бою після поновлення боксерської кар'єри Олександр у лютому цього року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо, а в травні у шостому раунді видовищно нокаутував латвійця Річардса Болотнікса.

Тепер у послужному списку Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) і одна поразка. У жовтні 2019 року він програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

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