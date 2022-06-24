Ближче познайомився з публікою: Усик потанцював з арабськими фанатами напередодні реваншу з Джошуа (відео)

Ближче познайомився з публікою: Усик потанцював з арабськими фанатами напередодні реваншу з Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик станцював разом з натовпом вболівальників у Саудівській Аравії під арабську музику.

Український чемпіон Олександр Усик вирішив ближче познайомитися з місцевою публікою у місті Джидда в Саудівській Аравії, де відбудеться реванш з британцем Ентоні Джошуа.

Українець під запальну арабську музику затанцював разом із фанатами.

Відповідне відео опублікував журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch…



[️ @KlimasBoxing] pic.twitter.com/eaz3TexYN2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 23, 2022

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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