Блогер затролив легенду боксу: Майк Тайсон і Джейк Пол провели дуель поглядів перед боєм (відео)

Уже в ніч проти 16 листопада "Залізний Майк" вийде в ринг проти на 31 рік молодшого за себе шоумена.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон та популярний блогер Джейк Пол провели пресконференцію та битву поглядів напередодні очного поєдинку.

Зірка YouTube вирішив потролити легенду боксу та прийшов на захід у футболці, на якій зображено Майка Тайсона у в'язниці.

Джейк Пол / Фото: Associated Press

Зазначимо, що "Залізний Майк" потрапив до в'язниці 1992 року – боксера засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. У підсумку Тайсон провів за ґратами менше трьох років і звільнився 1995-го, після чого повернув собі титул чемпіона світу.

Після пресконференції між Тайсоном і Полом відбулася традиційна дуель поглядів. Обійшлося без рукоприкладства – американці спокійно дивилися один одному в очі, а потім Майк відвернувся та відійшов назад.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 14, 2024

Бій між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом відбудеться у ніч проти суботи, 16 листопада, на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США). Початок – орієнтовно о 06:00 за київським часом.

Поєдинок матиме офіційний статус – результат буде занесено до статистики обох бійців. Його тривалість складатиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, нокаут дозволено.

Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужний список

Останній офіційний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку блогера 10 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка. У попередніх боях Пол у березні 2024 року в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда, а в липні у шостому раунді достроково переміг ексбійця UFC Майка Перрі, який на короткому повідомленні вийшов на поєдинок замість Тайсона.

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