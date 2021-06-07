Блогер зупинив непереможного чемпіона: бій Мейвезера та Логана Пола завершився сенсацією

Суперники не визначили переможця, провівши на ринзі відведені 8 раундів.

У ніч проти 6 червня на арені Hard Rock Stadium в Маямі відбувся виставковий поєдинок між легендарним американським боксером Флойдом Мейвезером і популярним блогером Логаном Полом.

Поєдинок відбувався без суддів. Регламентом було передбачено 8 раундів по три хвилини, якщо він не закінчиться раніше нокаутом. У разі проходження повної дистанції жоден з боксерів не буде оголошений переможцем. Так і сталося.

Досвідчений Мейвезер домінував у ринзі, але не поспішав форсувати події проти більш габаритного та важчого опонента. У разі небезпеки блогер йшов у клінч та уникав загроз від іменитого боксера.

Варто зазначити, що Логан також провів декілька непоганих атак, зокрема двійку в четвертому раунді та удар зліва в щелепу в останньому.

Додамо, що на процедурі зважування напередодні бою Мейвезер виявився на 15,4 кг легшим за Пола - 70,3 кг проти 85,7 кг.

44-річний Мейвезер за свою довгу кар’єру провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог. В останньому офіційному бою в 2017 році він технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора .

. Для 26-річного Пола це був третій вихід на боксерський ринг. Раніше він двічі бився з іншим блогером KSI: перший поєдинок завершився внічию, а в другому Логан програв суддівським рішенням.

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