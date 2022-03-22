"Бог із тобою": колишня зірка "Дніпра" підтримав Україну у війні з Росією (фото)

"Бог із тобою": колишня зірка "Дніпра" підтримав Україну у війні з Росією (фото)

39-річний бразилець додав рядки з пісні Ляпіса Трубецького "Воїни світу".

Колишній нападник "Дніпра" Матеус висловивив підтримку українському народу, який продовжує боротися з російськими окупантами.

У Instagram stories опублікував відповідний пост.

"Слава Україні. Бог із тобою", - написав Матеус.

instagram.com/matheus_10_99/

Крім цього, ексфорвард "Дніпра" пригадав рядки з пісні "Воїни світла" групи Ляпіс, яку вважають гімном Революції гідності у 2014 році.

Бразильський нападник виступав за "Дніпро" у 2011-2016 роках, забив 48 голів у 154 матчах (включно з фіналом Ліги Європи). Матеус відомий своїми проукраїнськими поглядами і навіть одружився з українкою.

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