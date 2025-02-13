"Бокс – це наркотик": Усик уперше прокоментував рішення Ф'юрі завершити кар'єру

Український чемпіон не виключає, що британець ще повернеться на ринг.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про завершення кар'єри ексчемпіоном хевівейту Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер не виключає, що британець після паузи ще повернеться на ринг.

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"Я не думаю про це, але вважаю, що це неправда. Як тільки Тайсон розслабиться і відпочине, можливо, він повернеться. Якщо займаєшся боксом довгий час: 10,15, 20, 25 років, то він стає наркотиком.

Якщо одного дня ти не йдеш на тренування, то почуваєшся мертвим. Принаймні у мене так. Я тренуюся щодня, але не займаюся боксом постійно. Іноді це просто кросфіт і біг. Я займаюся боксом тільки тоді, коли я у своєму таборі", – наводить слова Усика talkSPORT.

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Зазначимо, що раніше Ф'юрі вже декілька разів повідомляв, що йде на пенсію. До цього востаннє "Циганський король" оголошував про завершення кар'єри у квітні 2022-го після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом. Але вже у серпні того ж року заявив, що повертається у бокс заради бою з іншим своїм співвітчизником Дереком Чісорою.

2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

Раніше повідомлялося, що Усик назвав свого наступного суперника та кількість боїв до завершення кар'єри.

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