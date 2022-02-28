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Боксер-чемпіон Усик слідом за Ломаченком вступив до територіальної оборони

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Боксер-чемпіон Усик слідом за Ломаченком вступив до територіальної оборони

Facebook: Андрій Нєбитов

Олександр вирішив захищати батьківщину зі зброєю в руках.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик вступив до територіальної оборони.

Про це повідомив у себе в голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Об'єднані однією метою - захисту нашої Батьківщини! До перемоги!", - підписав він відповідний знімок.

Об’єднані однією метою - захисту нашої Батьківщини! До перемоги!✊

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Раніше повідомлялося, що до тероборони Білгород-Дністровського вступив інший знаменитий український боксер Василь Ломаченко.

Нагадаємо, 23 лютого Усик засвітився у ресторані друга Путіна в Лондоні, за що його розкритикували українці. Проте потім Олександр повернувся до України і записав відео, в якому заявив, що пишається тим, що він українець.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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