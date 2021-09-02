Боксер Хижняк одружився зі своєю коханою: весілля відбулося в Полтаві

Боксер Хижняк одружився зі своєю коханою: весілля відбулося в Полтаві

Радісна подія в житті спортсмена.

Срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо, боксер Олександр Хижняк одружився зі своєю коханою Тетяною. Весілля пара зіграла в Полтаві, звідки родом титулований спортсмен.

facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Олександр і Тетяна разом вже більше чотирьох років.

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

Хижняк - чемпіон світу і Європи, а також переможець Європейських ігор.

У фінальному поєдинку Олімпіади-2020 Олександр впевнено вигравав у бразильця Геберта Соузи, але програв нокаутом у 3-му раунді.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Федерація боксу України подарувала призеру Олімпіади Хижняку шикарний автомобіль.

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