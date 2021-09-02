Боксер Хижняк одружився зі своєю коханою: весілля відбулося в Полтаві

Радісна подія в житті спортсмена.
Срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо, боксер Олександр Хижняк одружився зі своєю коханою Тетяною. Весілля пара зіграла в Полтаві, звідки родом титулований спортсмен.
Олександр і Тетяна разом вже більше чотирьох років.
- Хижняк - чемпіон світу і Європи, а також переможець Європейських ігор.
- У фінальному поєдинку Олімпіади-2020 Олександр впевнено вигравав у бразильця Геберта Соузи, але програв нокаутом у 3-му раунді.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Федерація боксу України подарувала призеру Олімпіади Хижняку шикарний автомобіль.