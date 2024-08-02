Боксер Хижняк вийшов до півфіналу Олімпіади-2024 та гарантував Україні медаль

Український боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та вже точно не залишиться без медалі.

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У чвертьфіналі 28-річний "Полтавський танк" переміг 23-річного бразильця Вандерлея Перейру, який є срібним призером чемпіонату світу 2023 року.

Бій у ваговій категорії до 80 кг тривав усі три раунди та завершився тріумфом українця одноголосним рішенням суддів: 30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26.

Таким чином, Хижняк гарантував собі щонайменше бронзову нагороду Олімпіади-2024. Регламентом боксерського турніру не передбачено поєдинок за третє місце, а "бронза" дістанеться обом спортсменам, які програють у півфіналах.

Зазначимо, що це був другий бій Хижняка на ОІ-2024. У своєму стартовому поєдинку він вибив уродженця України Пилипа Акілова, який представляв Угорщину.

Суперником Хижняка в півфіналі Олімпіади-2024 стане кубинський боксер Арлен Лопес, дворазовий олімпійський чемпіон (2016, 2020). Їхній бій відбудеться в неділю, 4 серпня, о 18:22 за київським часом.

Хижняк – срібний призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виступав у ваговій категорії до 75 кг і програв нокаутом у фіналі, втративши шанс здобути золоту медаль.

Хижняк – єдиний з трьох українських боксерів, який продовжує виступи на Олімпіаді-2024. Раніше на старті турніру у вазі понад 92 кг програв нокаутом Дмитро Ловчинський, а Айдер Абдураімов (вага до 57 кг) програв одноголосним рішенням суддів.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Раніше Україна вже виборола дві медалі на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

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