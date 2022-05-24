Боксер вигукнув "Слава Україні" після перемоги на чемпіонаті Європи - йому відповіли з трибун (відео)

Боксер вигукнув "Слава Україні" після перемоги на чемпіонаті Європи - йому відповіли з трибун (відео)

Український боксер Іван Сапун відзначився патріотичним вчинком після дебютної перемоги на чемпіонаті Європи у Вірменії.

Спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних аренах. Поки метальник молота Михайло Кохан здобув "золото" на турнірі у Франції, боксер Іван Сапун переможно розпочав континентальну першість у Вірменії.

У своєму першому бою Сапун, який виступає у ваговій категорії до 80 кг, зустрівся з британцем Джорджем Кротті.

Українець здобув впевнену перемогу над своїм опонентом, а після оголошення результатів голосно вигукнув "Слава Україні!". Трибуни не менш гучно відповіли "Героям Слава!".

Також у дебютному для себе поєдинку перемогу здобув ще один представник України - Іван Папакін. Він у категорії до 75 кг здолав шведського боксера Еріка Мендосу.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що відомий український боксер Олег Прудкий загинув у боях з російськими загарбниками.

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