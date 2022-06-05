Боксер з Чернігова загинув у боях із російськими окупантами

Боксер з Чернігова загинув у боях із російськими окупантами

У п'ятницю, 3 червня, у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен.

Боксер із Чернігова Ярослав Рудич загинув від важкого поранення, отриманого у боях.

Про це повідомила Чернігівська обласна організація федерації боксу України у Facebook.

27-річний спортсмен переніс низку операцій, але врятувати його не вдалося.

Рудич був чемпіоном Чернігова та Чернігівської області з боксу. Він захищав Україну від російських загарбників із 2014 року.

Нагадаємо, що навчально-тренувальний центр "Металіста-1925" у селищі Високий постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

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