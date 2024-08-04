Боксуватиме за "золото": Хижняк у важкому бою вирвав перемогу та вийшов до фіналу Олімпіади-2024

Олександр забезпечив собі щонайменше "срібло" Ігор у Парижі.

Український боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У півфінальному поєдинку у ваговій категорії до 80 кг "Полтавський танк" роздільним рішенням суддів здолав кубинського боксера Арлена Лопеса, який є дворазовим олімпійським чемпіоном (2016, 2020).

Це був третій бій Хижняка на ОІ-2024. На старті він вибив уродженця України Пилипа Акілова, який представляв Угорщину. У чвертьфіналі Олександр переміг бразильця Вандерлея Перейру.

Хижняк – срібний призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виступав у ваговій категорії до 75 кг і програв нокаутом у фіналі, втративши шанс здобути золоту медаль.

Хижняк – єдиний з трьох українських боксерів, який виборов медаль на Олімпіаді-2024. Раніше на старті змагань Дмитро Ловчинський програв нокаутом, а Айдер Абдураімов програв одноголосним рішенням суддів.

Станом на зараз Україна на ОІ-2024 має у своїй скарбничці три медалі – Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів, а шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова здобули командне "золото".

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