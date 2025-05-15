"Болонья" обіграла "Мілан" і вперше за 51 рік здобула Кубок Італії (відео)

"Болонья" / © Associated Press

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"Болонья" завоювала Кубок Італії сезону-2024/25, обігравши у фінальному матчі турніру "Мілан". Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "Россоблу" забили на старті другого тайму – на 53-й хвилині точного удару завдав швейцарський нападник Дан Ндоє.

"Болонья" виграла Кубок Італії втретє у своїй історії та вперше за 51 рік. До цього вона перемагала у 1970 та 1974 роках.

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Мілан провів свій 15-й фінал в турнірі, у якому перемагав п'ять разів.

Огляд матчу "Мілан" – "Болонья"