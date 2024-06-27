"Боляче, але не соромно": Яремчук відреагував на виліт збірної України з Євро-2024

Розгромна поразка від Румунії у першому турі мала вирішальне значення у боротьбі "синьо-жовтих" за вихід до плейоф.

Форвард збірної України Роман Яремчук дав коментар після матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.

28-річний футболіст підбив підсумки виступу "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи, зазначивши, що боротьбу за вихід до плейоф наша команда програла через розгромну поразку від Румунії (0:3) у стартовому турі.

"Вважаю, що все вирішилося в першому матчі. Кого звинувачувати? Лише самих себе у першому матчі. Зараз вже пізно щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко говорити, емоції.

Проти Бельгії ми гарно відіграли матч проти сильної команди, показали кілька хороших моментів у першому таймі. Дякую команді та тренерському штабу, що хоч порадували фанів кілька днів.

Ми грали не за захисної схеми, а в атакувальну, з двома нападниками – вперше за цього тренерського штабу. І взагалі не пам'ятаю, коли востаннє грали так.

Знали, що в них є проблеми в обороні, але й що атака дуже сильна: Лукаку гарно чіпляється за всі м'ячі, а Де Брейне – підбирає. Залишили на одного футболіста більше позаду та двох попереду – ідея була така. Вважаю, що спрацювала, але десь не забили і не реалізували моменти. Але план, гадаю, вийшов.

Як позначилася відсутність Мудрика та Циганкова? Говорити пізно вже. Є футболісти голодні, які готуються до кожного матчу. Вийшли гравці, які готові віддати все. На жаль, прикро вилітати з чотирма очками – перша команда, яка так вилетіла. Боляче так вилітати, але не соромно.

Перебіг паралельного матчу Словаччина – Румунія? Ми знали, що там нічия, і мені здається, що там досить суперечливий пенальті. Важко сказати. Вони зіграли внічию, ми теж, але їдемо додому", – сказав Яремчук у коментарі для Суспільне Спорт.

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Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.

Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

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Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

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