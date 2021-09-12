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"Бомба": Світоліна поділилася ніжним фото на свій день народження

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"Бомба": Світоліна поділилася ніжним фото на свій день народження

instagram.com/elisvitolina

Фанати засипали першу ракетку країни привітаннями.

Сьогодні, 12 вересня, українській тенісистці Еліні Світоліній виповнилося 27 років. На свій день народження перша ракетка країни поділилася з шанувальниками ніжним фото.

Еліна опублікувала в Instagram кадр, на якому вона чуттєво позує перед камерою з незвичайною прикрасою на голові.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

"27", - коротко підписала кадр тенісистка. Фанати відреагував на фото численними привітаннями і компліментами. "Еля - бомба", - написав один з них.

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