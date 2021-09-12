"Бомба": Світоліна поділилася ніжним фото на свій день народження

"Бомба": Світоліна поділилася ніжним фото на свій день народження

Фанати засипали першу ракетку країни привітаннями.

Сьогодні, 12 вересня, українській тенісистці Еліні Світоліній виповнилося 27 років. На свій день народження перша ракетка країни поділилася з шанувальниками ніжним фото.

Еліна опублікувала в Instagram кадр, на якому вона чуттєво позує перед камерою з незвичайною прикрасою на голові.

instagram.com/elisvitolina

"27", - коротко підписала кадр тенісистка. Фанати відреагував на фото численними привітаннями і компліментами. "Еля - бомба", - написав один з них.

У 2021 році Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 і перемогла на турнірі WTA в Чикаго.

Олімпіади-2020 і в Чикаго. На US Open Еліна дійшла до чвертьфіналу, де програла Лейлі Анні Фернандес із Канади.

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