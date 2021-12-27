"Бомба": зірка українського спорту у сексуальному боді поділилася своєю мрією

Марина Бех-Романчук потішила шанувальників гарячим знімком.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше приголомшила фанатів сексуальною фігурою в бікіні, опублікувала в соцмережах нове пікантне фото.
26-річна стрибунка в довжину позувала перед камерами у спокусливому чорному боді. Високо піднявши праве коліно, спортсменка похизувалася ідеальними стегнами.
"Моя мрія - літати. Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те чим я живу, люблю, мотивуюся і надихаюся", - написала Марина під знімком в Instagram.
Фанати відреагували щедрими компліментами на адресу легкоатлетки: "Яка прекрасна", "Шикарна", "Неймовірна", "Бомба".
- Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
- Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
- На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.
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