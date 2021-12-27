"Бомба": зірка українського спорту у сексуальному боді поділилася своєю мрією

Марина Бех-Романчук потішила шанувальників гарячим знімком.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше приголомшила фанатів сексуальною фігурою в бікіні, опублікувала в соцмережах нове пікантне фото.

26-річна стрибунка в довжину позувала перед камерами у спокусливому чорному боді. Високо піднявши праве коліно, спортсменка похизувалася ідеальними стегнами.

"Моя мрія - літати. Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те чим я живу, люблю, мотивуюся і надихаюся", - написала Марина під знімком в Instagram.

instagram.com/marynabekh

Фанати відреагували щедрими компліментами на адресу легкоатлетки: "Яка прекрасна", "Шикарна", "Неймовірна", "Бомба".

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

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