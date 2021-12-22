Борги перед футболістами: клуб УПЛ масово втрачає гравців основного складу

Юрченко вирішив розірвати контракт із "Десною".

"Десна" зіткнулася з кадровими проблемами, які особливо відчуються у зимове міжсезоння.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що минулого тижня контракт із командою розірвав атакувальний півзахисник Владлен Юрченко, у якого було прописано відповідний пункт в угоді. Також Олександр Рябоконь втратить Сергія Болбата, який після закінчення терміну оренди повернеться до "Шахтаря".

Вчора чернігівський клуб покинув капітан команди Андрій Тотовицький, а з 1 січня завершується контракт з Філіпом Будковським і сторони не будуть продовжувати співпрацю.

Крім того, статус вільного агента може отримати Владислав Калитвинцев через серйозні борги із заробітної плати. Зазначимо, щона півзахисника вже чекають в "Олександрії".

Ще 4-5 футболістів Десни мають контракти на півроку.

"Десна" пішла на зимову перерву на сьомому місці в чемпіонаті України.

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