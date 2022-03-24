Борис Джонсон закликав надати Україні путівку на ЧС-2022 без стикових матчів

Британський прем'єр підтримав збірну України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні пряму путівку на чемпіонат світу без стикових матчів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Він заявив, що було б "гарною ідеєю", щоб Україна автоматично пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що збірна України у першому стиковому матчі має зіграти зі збірною Шотландії. Матч між шотландцями та українцями мав відбутися 24 березня, але через вторгнення Росії в Україну гру було перенесено на червень.
Раніше Ярмоленко категорично висловився щодо варіанту з прямою путівкою для збірної України на чемпіонат світу.
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