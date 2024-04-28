"Борнмут" без Забарного розтрощив команду екстренера "Шахтаря" в матчі АПЛ (відео)

Українець уперше в сезоні не потрапив до заявки на поєдинок чемпіонату Англії.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного розгромив "Брайтон" у домашньому матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:0 .

Господарі вийшли вперед уже на 13-й хвилині зустрічі – голом відзначився Маркос Сенесі.

На початку другого тайму Енес Унал збільшив перевагу "вишень", а на 87-й хвилині Джастін Клюйверт зробив рахунок розгромним.

Команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі нічим відповісти не зуміла.

Зазначимо, що Забарний не потрапив до заявки "Борнмута" на цей матч через хворобу. До цього 21-річний українець не пропустив жодної хвилини у 34 поєдинках своєї команди в АПЛ цього сезону.

Огляд матчу "Борнмут" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Борнмут" (48 очок) піднявся на 10-те місце в АПЛ. "Брайтон" (44 бали) залишився на 12-й позиції.

У наступному турі команда Забарного 4 травня на виїзді зіграє проти "Арсенала" іншого українця Олександра Зінченка, а підопічні Де Дзербі днем пізніше приймуть "Астон Віллу".

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