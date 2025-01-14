"Борнмут" із Забарним на останніх хвилинах втратив перемогу над "Челсі" в АПЛ

Український захисник провів на полі весь матч.

"Борнмут" на виїзді зіграв унічию проти "Челсі" в поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 2:2 .

Господарі відкрили рахунок на 13-й хвилині, коли Коул Палмер забив після передачі Ніколаса Джексона.

На старті другого тайму "вишні" відігралися – на 50-й хвилині пенальті реалізував Джастін Клюйверт.

На 68-й хвилині підопічні Андоні Іраоли вийшли вперед завдяки голу Антуана Семеніо. Однак переможним він не став – на 90+5-й хвилині лондонців від поразки врятував Ріс Джеймс.

Український захисник "вишень" Ілля Забарний провів на полі весь матч. Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

Огляд матчу "Челсі" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Борнмут" (34 очок) посідає сьоме місце в АПЛ. "Челсі" (37 балів) йде на четвертій позиції.

У наступному турі "вишні" 18 січня на виїзді зустрінуться з "Ньюкаслом", а команда Енцо Марески 20 січня прийме "Вулвергемптон".

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