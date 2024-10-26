"Борнмут" із Забарним на останніх секундах врятував очко в матчі АПЛ проти "Астон Вілли" (відео)

Українець провів на полі весь поєдинок.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграв унічию з "Астон Віллою" в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм гри минув без забитих голів. Господарі могли відкривати рахунок на 28-й хвилині, але після перегляду відеоповтору (VAR) м'яч Джона Макгінна було скасовано.

У другому таймі команда Унаї Емері таки зуміла повести в рахунку – на 76-й хвилині точного удару завдав Росс Барклі.

Проте на останніх секундах поєдинку "вишням" вдалося врятуватися від поразки. У компенсований час, на 90+6-й хвилині, Еванілсон приніс нічию підопічним Андоні Іраоли.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв до фінального свистка.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Астон Вілла" (18 очок) вийшла на третє місце в АПЛ. Від поточного лідера "Манчестер Сіті" бірмінгемців тепер відділяють 5 балів. "Борнмут" (12 пунктів) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі АПЛ підопічні Емері 3 листопада на виїзді зіграють проти "Тоттенгема", а команда Забарного днем раніше прийматиме "Манчестер Сіті".

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