"Борнмут" із Забарним обіграв "Евертон" без Миколенка та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії

Український захисник "вишень" провів на полі весь матч проти "ірисок".

"Борнмут" здобув перемогу над "Евертоном" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи підопічні Андоні Іраоли забили в першому таймі. На 23-й хвилині рахунок відкрив Антуан Семеніо, реалізувавши пенальті. На 43-й хвилині перевагу гостей зміцнив Деніел Джеббісон.

Український захисник "вишень" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

А ось український оборонець "ірисок" Віталій Миколенко не потрапив до заявки на цей поєдинок. Як повідомила пресслужба мерсисайдців, він відчув дискомфорт у литковому м'язі.

Суперник "Борнмута" в 1/8 фіналу Кубка Англії визначиться під час жеребкування, яке відбудеться 10 лютого.

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