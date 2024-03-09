"Борнмут" із Забарним оформив камбек і врятувався від поразки проти аутсайдера АПЛ (відео)

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного зіграв унічию з "Шеффілд Юнайтед" у домашньому матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:2 .

Господарі могли виходити вперед на 14-й хвилині зустрічі, але Домінік Соланке не реалізував пенальті.

На 27-й хвилині гості повели в рахунку завдяки голу Густаво Хамера і пішли на перерву в ролі лідера.

У другому таймі "Шеффілд Юнайтед" зумів збільшити свою перевагу в рахунку – на 65-й хвилині відзначився Джек Робінсон.

Минуло ще дві хвилини і "Борнмуту" вдалося забити, але гол Соланке було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через гру рукою.

Утім, підопічні Андоні Іраоли все ж змогли оформити камбек і уникнути поразки. На 74-й хвилині Данго Уаттара скоротив відставання "вишень", а в компенсований час Енес Унал вирвав для господарів нічию.

Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч. Цей поєдинок став для 21-річного українця 32-м за "Борнмут" у всіх турнірах цього сезону.

Огляд матчу "Борнмут" – "Шеффілд Юнайтед"

Наразі "Борнмут" (32 очки) посідає 13-те місце в АПЛ. "Шеффілд Юнайтед" (14 балів) піднявся на передостанню, 19-ту позицію, обійшовши "Бернлі" (13 пунктів). Від рятівної 17-ї сходинки команду Кріса Вайлдера відділяють 10 очок.

13 березня команда Забарного прийме "Лутон" у перенесеному матчі 17-го туру АПЛ, а "Шеффілд Юнайтед" наступний поєдинок проведе 30 березня вдома проти "Фулгема".

Читайте також:

Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на суперматч АПЛ

"Манчестер Юнайтед" завдяки двом пенальті обіграв "Евертон" з Миколенком у 28-му турі АПЛ (відео)

Тотальне знищення: "Баварія" з хет-триком Кейна розтоптала аутсайдера Бундесліги (відео)