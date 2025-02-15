"Борнмут" із Забарним переміг аутсайдера і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді переміг "Саутгемптон" у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Меріс" у Саутгемптоні завершився з рахунком 1:3 .

У першому таймі "вишні" двічі вразили ворота суперника: на 14-й хвилині рахунок відкрив Данго Уаттара, а через дві хвилини перевагу гостей зміцнив Раян Крісті.

На 72-й хвилині "святі" скоротили відставання зусиллями Камалдіна Сулемана. Але уникнути поразки господарі не зуміли – на 83-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Маркус Таверньє.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв повний матч, який став для нього уже 25-м у нинішньому сезоні АПЛ.

Огляд матчу "Саутгемптон" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Борнмут" (43 очки) піднявся на п'яте місце в АПЛ. Від топ-4 і зони Ліги чемпіонів підопічних Андоні Іраоли відділяє лише один бал. "Саутгемптон" (9 пунктів) посідає останню сходинку.

У наступному турі "вишні" приймуть "Вулвергемптон", а "святі" вдома зустрінуться з "Брайтоном". Обидва матчі відбудуться 22 лютого.

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