"Борнмут" із Забарним розгромив "Ньюкасл" і наблизився до зони Ліги чемпіонів (відео)

Український захисник "вишень" провів на полі весь поєдинок.

"Борнмут" на виїзді розгромив "Ньюкасл" у стартовому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершилася з рахунком 1:4 .

Уже на 6-й хвилині поєдинку гості відкрили рахунок завдяки голу Джастіна Клюйверта. На 25-й хвилині "сороки" відігралися – відзначився Бруно.

Однак наприкінці першого тайму підопічні Андоні Іраоли знову вийшли вперед – Клюйверт оформив дубль на 44-й хвилині.

Під завісу зустрічі "Борнмут" остаточно зняв питання щодо переможця: на 90+2-й хвилині Клюйверт зробив хет-трик, а остаточний рахунок на 90+6-й хвилині встановив Мілош Керкез, якому асистував Клюйверт.

Український захисник "вишень" Ілля Забарний провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Борнмут" (37 очок) піднявся на шосте місце в АПЛ. Від "Ньюкасла", який замикає топ-4 і йде в зоні Ліги чемпіонів, "вишень" тепер відділяє всього один бал.

У наступному турі команда Забарного прийме "Ноттінгем", а підопічні Едді Гау на виїзді зустрінуться із "Саутгемптоном". Обидва матчі відбудуться 25 січня.

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