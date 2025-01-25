"Борнмут" із Забарним розтрощив головну сенсацію сезону АПЛ, "Евертон" з Миколенком здобув перемогу

У поєдинках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі розгромив "Ноттінгем" ( 5:0 ), а "Евертон" іншого українського оборонця Віталія Миколенка здобув виїзну перемогу над "Брайтоном" ( 0:1 ).

Хет-триком у складі "вишень" відзначився Данго Уаттара. Ще по голу забили Джастін Клюйверт і Антуан Семеньйо.

Забарний вийшов у стартовому складі господарів і провів на полі весь матч, отримавши жовту картку на 90+3-й хвилині. Для 22-річного українця це був 23-й поєдинок цього сезону АПЛ.

Завдяки перемозі "Борнмут" (40 очок) вийшов на шосте місце в АПЛ. "Ноттінгем", який вважають головною сенсацією нинішнього сезону, з 44 балами посідає третю позицію.

У наступному матчі "Борнмут" прийме лідера чемпіонату "Ліверпуль", а "Ноттінгем" вдома зіграє з "Брайтоном". Обидва матчі відбудуться 1 лютого.

Своєю чергою, "Евертон" здобув мінімальну перемогу над "Брайтоном" завдяки голу, який на 42-й хвилині з пенальті забив Іліман Ндіає.

Весь матч у складі "ірисок" провів Миколенко. Для 25-річного українця це був 20-й поєдинок у поточному розіграші АПЛ.

"Евертон" (23 очки) посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ – мерсисайдський клуб збільшив відрив від зони вильоту до 7 балів. "Брайтон" (34 пункти) залишився на дев'ятій позиції.

У наступному турі "Евертон" прийматиме "Лестер", а "Брайтон" на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом". Обидва матчі відбудуться 1 лютого.

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