"Борнмут" із Забарним у меншості втримав перемогу над "Вулвергемптоном" в АПЛ (відео)

"Вишні" перервали триматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Англії.
"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного в гостях здобув перемогу над "Вулвергемптоном" у перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Молінью" закінчився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Андоні Іраоли забили на 37-й хвилині. Автором переможного результативного удару став ганський форвард Антуан Семеніо.
У другому таймі господарі могли відігратися, але гол, який на 65-й хвилині забив Хван Хі Чхан, було скасовано через порушення правил.
Догравали матч "вишні" в меншості – на 79-й хвилині пряму червону картку отримав угорський захисник Мілош Керкез.
Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв повний поєдинок. 21-річний українець не пропустив жодної хвилини у 34 поєдинах своєї команди в АПЛ цього сезону.
Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Борнмут"
Буде додано незабаром.
Перервавши серію з трьох матчів без перемог, "Борнмут" (45 очок) піднявся на десяте місце в АПЛ. "Вулвергемптон" (43 бали) опустився на 12-ту позицію.
У наступному турі команда Забарного 28 квітня прийме "Брайтон". Днем раніше "вовки" вдома зустрінуться з "Лутоном".
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