"Борнмут" із Забарним у результативному матчі вирвав перемогу над "Ноттінгемом" в АПЛ (відео)

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді здобув перемогу над "Ноттінгемом" у матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сіті Граунд" завершився з рахунком 2:3 .

У середині першого тайму господарі залишилися в меншості – другу жовту картку отримав захисник Віллі Болі.

Незважаючи на гру вдесятьох, "Ноттінгем" на початку другого тайму відкрив рахунок зусиллями Ентоні Еланги. "Вишні" швидко відповіли своїми двома голами – дубль оформив Домінік Соланке, забивши на 51-й і 58-й хвилинах.

На 74-й хвилині "лісники" зуміли відновити паритет у матчі – відзначився Кріс Вуд. Проте у компенсований час гості таки змогли видряпати перемогу – свій третій м'яч у поєдинку забив Соланке.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Борнмут"

Після цього поєдинку "Борнмут" з 22 очками піднявся на 11-те місце в АПЛ. "Ноттінгем" з 14 балами перебуває на 17-й позиції.

У наступному турі команда Забарного 26 грудня прийме "Фулгем", а "Ноттінгем" того ж дня на виїзді зіграє з "Ньюкаслом".

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