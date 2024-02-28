"Борнмут" із Забарним в екстратаймах програв "Лестеру" та вилетів з Кубка Англії (відео)

Представник Чемпіоншипу виявився сильнішим за клуб українця з АПЛ.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі поступився "Лестеру" в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 0:1 за підсумками екстратаймів.

В основний час зустрічі команди не зуміли визначити переможця, тому гра перейшла до двох додаткових таймів по 15 хвилин.

Уже там представник Чемпіоншипу (другого за рангом футбольного дивізіону Англії – прим.) забив єдиний м'яч і вирвав перемогу. Автором результативного удару на 105-й хвилині став 19-річний ганський форвард "лисиць" Іссахаку Фатаву.

Таким чином, "Лестер" виявився сильнішим за "вишень", які виступають в англійській Прем'єр-лізі, та вийшов до чвертьфіналу турніру.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Лестер"

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" з 5 голами Голанда та 4 асистами Де Брейне розніс "Лутон" у Кубку Англії (відео)

"Олександрії" загрожує технічна поразка в нічийному матчі УПЛ проти "Шахтаря": що трапилося

Роналду показав непристойний жест саудівським фанатам у відповідь на кричалку про Мессі (відео)